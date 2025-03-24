Жерар Депардье впервые предстанет перед судом по делу о домогательствах

Процесс касается жалоб, поданных против актера якобы из-за неприемлемого поведения в отношении двух женщин на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Предполагаемыми жертвами являются 53-летняя декоратор по имени Амели и помощница режиссера в возрасте двадцати с небольшим лет.



Сам Депардье обвинения отрицает, напоминает «Свободная пресса». В защиту артиста выступил президент Франции Эммануэль Макрон и более 60 женщин из сферы кинематографа.



Изначально заседание по данному делу должно было пройти в октябре 2024 года, но было отложено по просьбе защиты из-за состояния здоровья Депардье, который не смог явиться на слушание.

