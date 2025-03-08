Жена Петросяна подтвердила госпитализацию артиста
8 марта 202517:25
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила информацию о госпитализации артиста.
Брухунова опубликовала в своих соцсетях видеообращение, в котором назвала фейком новость о том, что Петросян находится в реанимации в критическом состоянии.
«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, — фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни <...>, но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации», — сказала она.
Ранее СМИ сообщили, что у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru