Жена госпитализированного Петросяна попросила журналистов оставить ее в покое

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призвала журналистов оставить в покое ее семью на фоне новостей о госпитализации артиста.

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В своих соцсетях Брухунова показала экран смартфона, на котором были видны десятки пропущенных звонков с неизвестных номеров.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое!» - написала жена Петросяна.

Ранее СМИ сообщили, что у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Евгений ПетросянюморГоспитализация

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