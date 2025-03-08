Жена госпитализированного Петросяна попросила журналистов оставить ее в покое
8 марта 202514:20
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призвала журналистов оставить в покое ее семью на фоне новостей о госпитализации артиста.
В своих соцсетях Брухунова показала экран смартфона, на котором были видны десятки пропущенных звонков с неизвестных номеров.
«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое!» - написала жена Петросяна.
Ранее СМИ сообщили, что у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в Боткинскую больницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru