Жена Оззи Осборна работает над мультфильмом про него и покойного Килмистера
Супруга рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон работает над мультфильмом о супергероях, в главных ролях которого выступят ее муж и его большой друг, покойный лидер группы Motörhead Лемми Килмистер, сообщает The Entertainer Magazine.
Шэрон выразила надежду, что кто-то купит то, что они создают. Она отметила, что они находятся в предвкушении.
В 2022 году Осборн и Килмистер уже появлялись в качестве мультипликационных персонажей в клипе на совместную песню Hellraiser.
Осборн обвинил рэпера Канье Уэста в использовании фрагмента из песни Black Sabbath «War Pigs» без его разрешения, напоминает РЕН ТВ. Рок-музыкант посвятил рэперу пост в своих соцсетях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru