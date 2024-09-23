Суд вынес приговор экс-помощнице семьи Сергея Шнурова за кражи
Приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы в отношении бывшей помощницы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Анастасии Кулигиной, вступил в силу, сообщил «Коммерсант».
Она обвиняется в 61 эпизоде краж с банковских карт работодателя и его супруги - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Помимо этого, ей вменяется хищение 3,5 млн рублей наличными.
Суд приговорил девушку к восьми годам лишения свободы условно. Стороны обжаловать приговор не стали. Суд учел мягчающие обстоятельства – мать-инвалида посудимой, положительные характеристики и начало возмещения ею ущерба еще до вынесения приговора.
Ранее лидер группы «Ленинград» сообщил, что не собирается покидать страну с целью переезда в ФРГ, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru