Жена Кокшенова рассказала о причинах смерти артиста

Наталья Лепехина, супруга народного артиста России Михаила Кокшенова, рассказала о причине его смерти.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — сообщила РБК Лепехина.

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Кокшенов умер в лечебном центре в Подмосковье, известно об этом стало в пятницу, 5 июня. Известному артисту было 83 года.

В октябре 2017 года сообщалось о госпитализации Кокшенова с инсультом. Его выписали из больницы в январе 2018 года.

Актер Алексей Панин рассказал сайту «Подмосковье сегодня», что с народным артистом его связывает этап жизни, когда Кокшенов пригласил его сняться в своем фильме, после чего они стали общаться.



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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СмертьНародный Артист
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