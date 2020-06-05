Жена Кокшенова рассказала о причинах смерти артиста

Кокшенов умер в лечебном центре в Подмосковье, известно об этом стало в пятницу, 5 июня. Известному артисту было 83 года.

В октябре 2017 года сообщалось о госпитализации Кокшенова с инсультом. Его выписали из больницы в январе 2018 года.

Актер Алексей Панин рассказал сайту «Подмосковье сегодня», что с народным артистом его связывает этап жизни, когда Кокшенов пригласил его сняться в своем фильме, после чего они стали общаться.







