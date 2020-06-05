Жена Кокшенова рассказала о причинах смерти артиста
Наталья Лепехина, супруга народного артиста России Михаила Кокшенова, рассказала о причине его смерти.
«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — сообщила РБК Лепехина.
Кокшенов умер в лечебном центре в Подмосковье, известно об этом стало в пятницу, 5 июня. Известному артисту было 83 года.
В октябре 2017 года сообщалось о госпитализации Кокшенова с инсультом. Его выписали из больницы в январе 2018 года.
Актер Алексей Панин рассказал сайту «Подмосковье сегодня», что с народным артистом его связывает этап жизни, когда Кокшенов пригласил его сняться в своем фильме, после чего они стали общаться.
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