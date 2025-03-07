Меняйло: Госпитализированный Гаглоев чувствует себя хорошо
Госпитализированный президент Южной Осетии Алан Гаглоев находится под наблюдением и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее стало известно, что Гаглоев попал в больницу Владикавказа с гипертоническим кризом.
«Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь», - написал Меняйло в Telegram-канале.
Глава республики добавил, что давление Гаглоева в норме, он чувствует себя хорошо после лечебно-диагностических мероприятий.
Алан Гаглоев занимает пост главы Южной Осетии с мая 2022 года, пишет 360.ru.
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