Меняйло: Госпитализированный Гаглоев чувствует себя хорошо

Госпитализированный президент Южной Осетии Алан Гаглоев находится под наблюдением и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее стало известно, что Гаглоев попал в больницу Владикавказа с гипертоническим кризом.

«Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь», - написал Меняйло в Telegram-канале.

Глава республики добавил, что давление Гаглоева в норме, он чувствует себя хорошо после лечебно-диагностических мероприятий.

Алан Гаглоев занимает пост главы Южной Осетии с мая 2022 года, пишет 360.ru.

