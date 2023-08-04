«Желаю успеха!»: Нейросеть в фильме о Высоцком не смутила его сына
Актер Александр Шпагин не похож на Владимира Высоцкого, поэтому и понадобилась такая технология, сказал в эфире НСН Никита Высоцкий.
Сын Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий в интервью НСН пожелал успеха авторам фильма «Володя», при создании которого будет использоваться искусственный интеллект.
Режиссер и продюсер Александр Жигалкин ранее сообщил, что новый фильм о Владимире Высоцком «Володя» снимут с помощью нейросети. Главную роль сыграет Александр Шпагин, при этом на его лицо «наложат» лицо артиста, передает ТАСС.
«На мой взгляд, Шпагин мало похож на Высоцкого, поэтому технология и понадобилась. Что касается самой технологии, этого никто раньше не делал в таком объеме. Опять же здесь вопрос, как сделают и насколько это оправдано. Я в курсе, что такая работа готовится, но я к ней имею очень мало отношения. Желаю создателям фильма успеха», - сказал Высоцкий.
При этом он не стал раскрывать подробности сюжета картины, переадресовав этот вопрос режиссеру.
Никита Высоцкий ранее говорил «Культурному гиду НСН», что ему понравился фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы. "Одесская тетрадь"», который вышел в январе в широкий прокат в российских кинотеатрах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: поставки вакцин от гриппа начнутся уже в августе
- СМИ: Южнокорейского наркодилера казнили в Китае
- Тюрьма или полмиллиона: Картаполов хочет сажать за уклонение от мобилизации
- ФСБ задержала в Запорожской области планировавшего теракт украинца
- Актера Ивана Краско выписали из больницы
- В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже в пользу России
- Глава Минздрава Самарской области опроверг данные о своем задержании
- Курс евро превысил 104 рубля
- Внебрачный сын Жириновского подал иск об установлении факта признания отцовства
- В Сочи усилят меры защиты акватории после атаки БПЛА в Новороссийске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru