«Желаю успеха!»: Нейросеть в фильме о Высоцком не смутила его сына

«На мой взгляд, Шпагин мало похож на Высоцкого, поэтому технология и понадобилась. Что касается самой технологии, этого никто раньше не делал в таком объеме. Опять же здесь вопрос, как сделают и насколько это оправдано. Я в курсе, что такая работа готовится, но я к ней имею очень мало отношения. Желаю создателям фильма успеха», - сказал Высоцкий.

При этом он не стал раскрывать подробности сюжета картины, переадресовав этот вопрос режиссеру.

Никита Высоцкий ранее говорил «Культурному гиду НСН», что ему понравился фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы. "Одесская тетрадь"», который вышел в январе в широкий прокат в российских кинотеатрах.

