Ждут комедий: Кинотеатры назвали причины низких сборов «Воздуха» за уикенд

«Не скажу, что результат 140 млн рублей за уикенд – это провал. Все-таки, мы понимаем, что это военное кино. Сейчас люди только отошли от новогодних праздников, возвращаются в рабочий ритм. И, наверное, ожидать того, что на военный фильм пойдут зрители в каком-то масштабном количестве, было бы достаточно странно. Фильм мог сработать получше, но он собрал столько, сколько собрал… Наверняка, он будет продолжать держаться в прокате достаточно ровно, даже с выходом «Мастер и Маргарита». Результат удовлетворителен», - сказал Исаев.

Он отметил, что «Холоп-2» все еще держится в лидерах кинопроката из-за широкой зрительской аудитории.

«То, что «Холоп» продолжает движение… Ему был задан очень сильный и мощный темп на новогодние праздники. Те, кто вернулись из поездок и путешествий и не успели посмотреть картину, пошли за этими яркими и веселыми эмоциями. Мы прекрасно понимаем, что комедия есть комедия, аудитория у нее всегда пошире, чем у более серьезного, драматического военного кино», - резюмировал собеседник НСН.

Российская премьера фильма «Воздух», рассказывающего о судьбе девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны, состоялась 18 января. Режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН ранее признался, что еще не читал отзывы о его новом фильме, назвав «Воздух» самым эмоциональным в карьере, передает «Радиоточка НСН».

