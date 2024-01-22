Ждут комедий: Кинотеатры назвали причины низких сборов «Воздуха» за уикенд

Ожидать того, что на военный фильм пойдут зрители в масштабном количестве, было бы странно, отметил в эфире НСН Роман Исаев. 

Сборы фильма «Воздух» в 140 млн рублей за первые выходные проката можно считать удовлетворительными, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН. Однако, по его словам, картина будет хорошо держаться в прокате даже после выхода фильма «Мастер и Маргарита».

Ранее портал Kinobusiness сообщил, что российская комедия «Холоп-2» снова стала лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 215,3 млн рублей за минувшие выходные. На второй строчке рейтинга оказался семейный фильм «Бременские музыканты» (202 млн рублей). На третьем месте – военная драма «Воздух» режиссера Алексея Германа – младшего, которая собрала 140 млн рублей. Исаев считает, что результат у «Воздуха» мог быть лучше.

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«Не скажу, что результат 140 млн рублей за уикенд – это провал. Все-таки, мы понимаем, что это военное кино. Сейчас люди только отошли от новогодних праздников, возвращаются в рабочий ритм. И, наверное, ожидать того, что на военный фильм пойдут зрители в каком-то масштабном количестве, было бы достаточно странно. Фильм мог сработать получше, но он собрал столько, сколько собрал… Наверняка, он будет продолжать держаться в прокате достаточно ровно, даже с выходом «Мастер и Маргарита». Результат удовлетворителен», - сказал Исаев.

Он отметил, что «Холоп-2» все еще держится в лидерах кинопроката из-за широкой зрительской аудитории.

«То, что «Холоп» продолжает движение… Ему был задан очень сильный и мощный темп на новогодние праздники. Те, кто вернулись из поездок и путешествий и не успели посмотреть картину, пошли за этими яркими и веселыми эмоциями. Мы прекрасно понимаем, что комедия есть комедия, аудитория у нее всегда пошире, чем у более серьезного, драматического военного кино», - резюмировал собеседник НСН.

Российская премьера фильма «Воздух», рассказывающего о судьбе девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны, состоялась 18 января. Режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН ранее признался, что еще не читал отзывы о его новом фильме, назвав «Воздух» самым эмоциональным в карьере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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