Ударившей омоновца поклоннице группы Zero People грозит до пяти лет тюрьмы

До пяти лет лишения свободы может грозить поклоннице музыкального дуэта Zero People, которая вступила в потасовку с бойцом ОМОНа в клубе Санкт-Петербурга, где должно было состояться выступление группы. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По информации Life.ru, 50-летняя жительница Москвы Наталья А. до сих пор не отпущена из участка полиции. Женщина оказалась давней поклонницей творчества Александра Красовицкого в проектах Animal ДжаZ и Zero People. Она специально выбралась в Северную столицу на концерт музыкантов, который должен был состояться в клубе «Космонавт».

Женщина была очень расстроена, когда выступление сорвали силовики. Наталья вступила в перебранку с омоновцем, пнула его ногой и назвала «тварью». По предварительным данным, концерт был сорван из-за публичной позиции лидера Zero People Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Он выступал с критикой спецоперации на Украине.

Спустя несколько часов после визита ОМОНа участники Zero People вышли на связь и сообщили, что сорванный концерт состоится в другой день.

