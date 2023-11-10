Ударившей омоновца поклоннице группы Zero People грозит до пяти лет тюрьмы
До пяти лет лишения свободы может грозить поклоннице музыкального дуэта Zero People, которая вступила в потасовку с бойцом ОМОНа в клубе Санкт-Петербурга, где должно было состояться выступление группы. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
По информации Life.ru, 50-летняя жительница Москвы Наталья А. до сих пор не отпущена из участка полиции. Женщина оказалась давней поклонницей творчества Александра Красовицкого в проектах Animal ДжаZ и Zero People. Она специально выбралась в Северную столицу на концерт музыкантов, который должен был состояться в клубе «Космонавт».
Женщина была очень расстроена, когда выступление сорвали силовики. Наталья вступила в перебранку с омоновцем, пнула его ногой и назвала «тварью». По предварительным данным, концерт был сорван из-за публичной позиции лидера Zero People Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Он выступал с критикой спецоперации на Украине.
Спустя несколько часов после визита ОМОНа участники Zero People вышли на связь и сообщили, что сорванный концерт состоится в другой день.
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