Кампания «Расцветай в Крыму!» стартовала в Москве

Министерство курортов и туризма Республики Крым инициировало информационную кампанию «Расцветай в Крыму!», реализуемую при поддержке Правительства Москвы. На столичных биллбордах, ситибордах и цифровых экранах (всего свыше 120 рекламных поверхностей) можно увидеть яркие анонсы весенне-летнего отдыха в регионе.

На них представлена информация о Карте и Календаре цветений, а на Туристическом портале Крыма можно узнать о цветущих мероприятиях, акциях и спецпредложениях отелей Крыма.

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, Москва является главной туристической артерией и логистическим хабом. Он выразил благодарность за поддержку московскому правительству и подчеркнул, что цель кампании — продемонстрировать готовность достопримечательностей и курортов Крыма к приему гостей.

Посетителей полуострова встретит республиканская программа «Гостеприимный Крым», которая отвечает за сопровождение гостя после выбора отдыха при помощи портала Travel Crimea до встречи в Крыму в Туристско-информационных центрах на Крымском мосту и ж/д вокзале Симферополя.

Спецпроект «Расцветай в Крыму!» размещен на портале Travel Crimea с 8 апреля 2024 года. В рамках кампании прошел пресс-тур для блогеров и федеральных СМИ, также предусмотрены съемки программы НТВ «Поедем поедим», тур по Крыму для представителей госкорпораций и экспедиция проекта VK Места по необычным туристическим маршрутам.

