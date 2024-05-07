Кампания «Расцветай в Крыму!» стартовала в Москве
Министерство курортов и туризма Республики Крым инициировало информационную кампанию «Расцветай в Крыму!», реализуемую при поддержке Правительства Москвы. На столичных биллбордах, ситибордах и цифровых экранах (всего свыше 120 рекламных поверхностей) можно увидеть яркие анонсы весенне-летнего отдыха в регионе.
На них представлена информация о Карте и Календаре цветений, а на Туристическом портале Крыма можно узнать о цветущих мероприятиях, акциях и спецпредложениях отелей Крыма.
По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, Москва является главной туристической артерией и логистическим хабом. Он выразил благодарность за поддержку московскому правительству и подчеркнул, что цель кампании — продемонстрировать готовность достопримечательностей и курортов Крыма к приему гостей.
Посетителей полуострова встретит республиканская программа «Гостеприимный Крым», которая отвечает за сопровождение гостя после выбора отдыха при помощи портала Travel Crimea до встречи в Крыму в Туристско-информационных центрах на Крымском мосту и ж/д вокзале Симферополя.
Спецпроект «Расцветай в Крыму!» размещен на портале Travel Crimea с 8 апреля 2024 года. В рамках кампании прошел пресс-тур для блогеров и федеральных СМИ, также предусмотрены съемки программы НТВ «Поедем поедим», тур по Крыму для представителей госкорпораций и экспедиция проекта VK Места по необычным туристическим маршрутам.
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