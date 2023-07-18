Земфира заявила, что в эмиграции получает больше предложений о концертах, чем в России
Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) заявила, что после эмиграции во Францию получает больше предложений о концертах, чем в России. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях.
«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Прошла аллергия. Наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России», — поделилась Земфира.
По словам певицы, она планирует написать музыку к балету и новый альбом. Земфира отметила, что у нее уже есть четыре песни для пластинки.
Ранее артистка опровергла сообщения о получении гражданства Франции. Земфира заявила, что остается гражданкой РФ, и других паспортов у нее «нет и не будет», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве грузовой поезд повредил платформу на станции «Матвеевская»
- ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
- В Туве четверо заболевших сибирской язвой отказались от лечения
- Земфира заявила, что в эмиграции получает больше предложений о концертах, чем в России
- Певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении в Москве
- Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской
- Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за потерь
- Десятки авиарейсов задержали в аэропорту Красноярска из-за тумана
- В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков
- В Крыму сбили и подавили 28 украинских беспилотников за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru