Земфира заявила, что в эмиграции получает больше предложений о концертах, чем в России

«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Прошла аллергия. Наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России», — поделилась Земфира.

По словам певицы, она планирует написать музыку к балету и новый альбом. Земфира отметила, что у нее уже есть четыре песни для пластинки.

Ранее артистка опровергла сообщения о получении гражданства Франции. Земфира заявила, что остается гражданкой РФ, и других паспортов у нее «нет и не будет», напоминает RT.

