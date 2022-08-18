Земфира объявила тур по Европе
Певица Земфира даст в октябре-ноябре 11 концертов в Европе, сообщается в ее Telegram-канале.
Тур начнется 9 октября в Лимассоле, а завершится 3 ноября в Лондоне. Концерты Земфиры пройдут также в Берлине, Париже, Вене, Стамбуле, Праге. Выступления состоятся в рамках тура Borderline Tour 2022. Название Borderline носит ее последний альбом.
В 2016 году на концерте в Нижнем Новгороде в ходе своего тура «Маленький человек» Земфира Рамазанова сообщила публике, что этот тур станет последним в ее карьере. В августе 2021 года она написала в соцсети «ВКонтакте», что больше не хочет давать концерты.
«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего», - заявила Земфира.
24 и 26 февраля 2022 года Земфира дала два камерных концерта в Москве.
Ранее сообщалось, что из-за своей позиции к событиям на Украине певицу внесли в список, чье выступление находится под негласным запретом в России.
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