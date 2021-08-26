Земфира отмечает 45-летие
Певице, автору песен Земфире исполняется 45 лет.
Земфира Рамазанова родилась 26 августа 1976 года в Уфе. В начале 1998 года певица переехала в Москву, где начала работу над своим первым студийным альбомом «Земфира». Пластинка увидела свет год спустя. Сейчас дискография Земфиры включает семь студийных альбомов, отмечает RT.
В начале карьеры артистку сравнивали с группой «Мумий Тролль», при этом сама певица заявляла, что на ее музыку повлияло творчество Radiohead, Queen, Deep Purple, а также групп «Аквариум» и «Кино». Со временем Земфире удалось создать собственный узнаваемый стиль музыки.
Многие песни Земфиры стали настоящими хитами и закрепились в ротации музыкальных радиостанций. Кроме того, композиции артистки использовались в качестве саундтреков к фильмам: в частности, песни Земфиры звучат в культовой картине «Брат-2», фильмах «Богиня: Как я полюбила», «Последняя сказка Риты», «Северный ветер».
Несмотря на популярность и любовь публики, не так давно Земфира заявила, что намерена отказаться от выступлений, напоминает телеканал «360». По словам артистки, пандемия «просто уничтожила» ее профессию. Земфира решила отказаться и от онлайн-концертов, организацию которых она вынуждена оплачивать самостоятельно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru