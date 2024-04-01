Земфира анонсировала выход нового альбома и выпустила сингл
Певица Земфира (признана иноагентом в РФ) анонсировала выход нового альбома Colette и выпустила одноименный сингл. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Информации о дате выхода новой пластинки пока нет. Певица заявила, что релиз альбома должен стать сюрпризом.
«К сожалению, не успею выпустить альбом до лета как говорила - никогда не получалось делать одновременно альбом и концерты», - написала Земфира.
В марте певица обжаловала отказ снять с нее статус иностранного агента. В списке Минюста исполнительница оказалась в феврале 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru