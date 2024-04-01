Земфира анонсировала выход нового альбома и выпустила сингл

Информации о дате выхода новой пластинки пока нет. Певица заявила, что релиз альбома должен стать сюрпризом.

«К сожалению, не успею выпустить альбом до лета как говорила - никогда не получалось делать одновременно альбом и концерты», - написала Земфира.

В марте певица обжаловала отказ снять с нее статус иностранного агента. В списке Минюста исполнительница оказалась в феврале 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

