Зельфира Трегулова вошла в совет фонда «Общество содействия искусству»

Бывший гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стала членом совета фонда «Общество содействия искусству». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Зельфира Трегулова узнала о своём увольнении из Третьяковки из СМИ

Трегулова займется поддержкой художественных учебных заведений и талантливых художников, отметили в фонде.

Трегулова покинула должность гендиректора Третьяковки в феврале 2023 года в связи с завершением трудового контракта. Она работала там с 2015 года.

Новым руководителем стала Елена Проничева. Ранее она занимала пост директора Политехнического музея, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: САЙТ: ru.sputniknews.k
ТЕГИ:Зельфира ТрегуловаТретьяковка

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