Зельфира Трегулова вошла в совет фонда «Общество содействия искусству»
Бывший гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стала членом совета фонда «Общество содействия искусству». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Трегулова займется поддержкой художественных учебных заведений и талантливых художников, отметили в фонде.
Трегулова покинула должность гендиректора Третьяковки в феврале 2023 года в связи с завершением трудового контракта. Она работала там с 2015 года.
Новым руководителем стала Елена Проничева. Ранее она занимала пост директора Политехнического музея, передает «Радиоточка НСН».
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