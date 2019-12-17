Здание Ленфильма в Петербурге признали объектом культурного наследия

Здание, расположенное на Каменноостровском проспекте, было построено в 1956 году. Комиссия отметила высокую историческую ценность здания и сада, располагающегося около него, в котором было снято множество знаменитых кинокартин, представляющих общемировую культурную ценность. Сейчас в здании киностудии работает одноименный киноцентр, в котором расположены кинозал и музей российского кинематографа, на первом этаже здания расположен главный вход на студию "Ленфильм". В кинотеатре проходят кинопоказы в рамках фестивалей и спецпроектов.

Данная территория была передана киностудии "Совкино" после революции. Название "Ленфильм" студия получила в 1934. Главное здание построено в стиле неоклассицизма, характерного для сталинской архитектуры.

