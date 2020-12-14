«Заводной апельсин» стал национальным достоянием США

Фильмы «Темный рыцарь», «Шрек», «Заводной апельсин» и ряд других включили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса, сообщает портал Variety.

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Попадание в список обеспечивает ленте сохранность в соответствии с законом о национальной сохранности фильмов.

С список попадают картины, которые имеют «культурную, историческую или эстетическую значимость». Одном из критериев попадания является то, что фильм должен быть снят не менее, чем за десять лет до внесения его в список.

Всего в текущем году в реестр были добавлены 25 картин. Всего в реестре 800 фильмов.

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН ранее рассказал о заслугах в кинематографе одного из самых знаменитых южнокорейских режиссеров Ким Ки Дуке. Кинематографист внезапно скончался в Латвии в возрасте 59 лет после заражения коронавирусом.

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ФОТО: Кадр из фильма "Заводной апельсин"
ТЕГИ:Кино
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