Завершились съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»
В России завершились съемки сериала «Последний богатырь. Наследие», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
Проект будет состоять из восьми серий. Режиссером выступил Антон Маслов, который ранее работал над сериалом «Вампиры средней полосы». Действие нового проекта перенесут зрителей на 20 лет вперед после финала фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Главный герой Иван в одиночку воспитывает двух дочерей, и именно им предстоит вернуться назад в прошлое, чтобы спасти отца и Белогорье.
К своим ролям в проекте вернулись Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Кирилл Зайцев. Также в сериале появятся Виктор Сухоруков, Дмитрий Лысенко, Юлия Пересильд и Никита Кологривый.
Ранее сообщалось, что в Москве завершаются съемки криминального сериала Юрия Быкова «Лихие». Сюжет основан на реальных событиях. Главные роли в проекте исполнят Артём Быстров и Егор Кенжаметов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru