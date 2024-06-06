Завершены съемки сериала «Натали и Александр»
Завершены съемки нового сериала о любви русского поэта Александра Пушкина и его жены Натальи Гончаровой, сообщает Первый канал.
Телепроект под названием «Натали и Александр» выйдет на телеэкраны в 2025 году.
Роли главных героев сыграли Ксения Трейстер и Александр Зарядин. В сериале также снялись: Полина Ауг, Павел Ващилин, Григорий Верник, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Алексей Золотовицкий, Кирилл Козаков, Полина Кутепова, Кирилл Кяро, Александра Ребенок и другие.
Режиссером проекта стал Владимир Щегольков, снявший ранее «Москва. Центральный округ», «Одна любовь на миллион», «С пяти до семи» и «Нежность-2».
Ранее стало известно, что сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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