Завершены съемки сериала «Натали и Александр»

Телепроект под названием «Натали и Александр» выйдет на телеэкраны в 2025 году.

Роли главных героев сыграли Ксения Трейстер и Александр Зарядин. В сериале также снялись: Полина Ауг, Павел Ващилин, Григорий Верник, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Алексей Золотовицкий, Кирилл Козаков, Полина Кутепова, Кирилл Кяро, Александра Ребенок и другие.

Режиссером проекта стал Владимир Щегольков, снявший ранее «Москва. Центральный округ», «Одна любовь на миллион», «С пяти до семи» и «Нежность-2».

Ранее стало известно, что сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

