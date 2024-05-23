Завершены съемки фильма Константина Буслова «Злой город»
В Подмосковье и Тверской области завершились съемки фильма «Злой город», рассказывающий о героической обороне русского города от штурма татаро-монгольских захватчиков под предводительством хана Батыя, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В картине заняты Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Артём Волобуев, Дмитрий Куличков и другие. Режиссером ленты стал Константин Буслов, ране снявший фильмы «Калашников», «Крылья над Берлином» и «Авантюристы».
По его словам, подготовка к съемкам картины велась более двух лет, был выстроен настоящий Козельск 1238 года. Фильм должен выйти на экраны уже осенью этого года.
Ранее стало известно, что сериал «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь продлят на второй сезон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru