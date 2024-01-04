Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер в 90 лет

Советский и российский актер Константин Желдин умер на 91-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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Причина смерти не указана.

Заславский отметил, что Желдин всегда был востребован как актер. До последних дней он выходил на сцену театра ОКОЛО.

Актер родился в Москве в 1933 году. В 1961-м окончил театральное училище имени Щукина. Зрителям Желдин запомнился по ролям второго плана в фильме «Семнадцать мгновений весны» и сериалу «Ликвидация».

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни скончался актер театра и кино Юрий Медведев, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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