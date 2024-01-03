Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев

О смерти артиста 3 января сообщил портал «Кино-театр.ру». Причина ухода из жизни не называется.

Черняев родился 2 сентября 1953 года. В 1978 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа.

Актер снялся в более 140 фильмах и сериалах: «Универ», «Ранетки», «След», «Глухарь», Интерны» и другие. Последней его работой стала драма «Танки брода не ищут». Премьера картины состоится в 2024 году.

Ранее в возрасте 43 лет умер российский актер театра и кино Алексей Черных, сообщает «Радиоточка НСН».

