Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев
Российский актер кино Петр Черняев умер в возрасте 70 лет.
О смерти артиста 3 января сообщил портал «Кино-театр.ру». Причина ухода из жизни не называется.
Черняев родился 2 сентября 1953 года. В 1978 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа.
Актер снялся в более 140 фильмах и сериалах: «Универ», «Ранетки», «След», «Глухарь», Интерны» и другие. Последней его работой стала драма «Танки брода не ищут». Премьера картины состоится в 2024 году.
Ранее в возрасте 43 лет умер российский актер театра и кино Алексей Черных, сообщает «Радиоточка НСН».
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