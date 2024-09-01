Умер заслуженный артист России Николай Чупров

Актер умел после долгой и тяжелой болезни. Дата и место прощания станут известны позже.

Чупров служил в Орловском государственном академическом театре на протяжении 36 лет. Также он принимал участие в постановках в Казахстане и Узбекистане.

В 2022 году артист удостоился премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, отмечает «Радиоточка НСН».

