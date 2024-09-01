Умер заслуженный артист России Николай Чупров
1 сентября 202415:58
Заслуженный артист России Николай Чупров умер на 80-м году жизни, сообщил в своих социальных сетях Союз театральных деятелей Орловской области.
Актер умел после долгой и тяжелой болезни. Дата и место прощания станут известны позже.
Чупров служил в Орловском государственном академическом театре на протяжении 36 лет. Также он принимал участие в постановках в Казахстане и Узбекистане.
В 2022 году артист удостоился премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru