Умер заслуженный артист РФ Петр Складчиков
Актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Петр Складчиков умер на 76 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Государственного академического Малого театра.
«Не стало всеми любимого актёра... Настоящий мастер эпизода... Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть... Приносим глубочайшие соболезнования родным», - говорится в сообщении.
Складчиков является выпускником ВТУ имени М.С. Щепкина. В Малом театре служил с 1975 года. На его счету более 90 ролей, в том числе в таких постановках, как «Царь Федор Иоаннович», «Князь Серебряный», «Мольер», «Васса Железнова - первый вариант» и другие.
В фильмографии актёра более 20 картин. Складчиков сыграл в таких лентах, как «Мы из джаза», «Дуэнья», «Бесы», «Золотой теленок», «Приключения солдата Ивана Чонкина» и многих других. Кроме того, артист участвовал в сериалах.
Ранее в возрасте 80 лет умер один из старейших актёров МХАТ имени Горького Андрей Голиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
