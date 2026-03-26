Умер заслуженный артист РФ Петр Складчиков

«Не стало всеми любимого актёра... Настоящий мастер эпизода... Его голос и фактуру, раз увидев, совершенно невозможно забыть... Приносим глубочайшие соболезнования родным», - говорится в сообщении.

Складчиков является выпускником ВТУ имени М.С. Щепкина. В Малом театре служил с 1975 года. На его счету более 90 ролей, в том числе в таких постановках, как «Царь Федор Иоаннович», «Князь Серебряный», «Мольер», «Васса Железнова - первый вариант» и другие.

В фильмографии актёра более 20 картин. Складчиков сыграл в таких лентах, как «Мы из джаза», «Дуэнья», «Бесы», «Золотой теленок», «Приключения солдата Ивана Чонкина» и многих других. Кроме того, артист участвовал в сериалах.

Ранее в возрасте 80 лет умер один из старейших актёров МХАТ имени Горького Андрей Голиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».