Актриса Судзиловская сыграет в спектакле «Журчат ручьи»
Заслуженная артистка России Олеся Судзиловская сыграет главную роль в спектакле-посвящении советской актрисе театра и кино Любови Орловой «Журчат ручьи».
Постановка расскажет историю любви XX века, которая будет проходить сквозь призму кинематографа и музыки советского композитора и дирижера Исаака Дунаевского в сочетании с музыкой композиторов Сергея Рахманинов, Дмитрия Шостакович, Александра Цфасмана, а также Чарли Чаплина.
В концерте-спектакле будут представлены реальные истории из биографии Любови Орловой и советского кинорежиссера Григория Александрова, которые ранее нигде не были представлены.
«Журчат ручьи» представят в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского к юбилеям Дунаевского, Александрова и самой Судзидовской. Участие в реализации проекта приняли худрук и дирижер Ксения Жарко, женский симфонический оркестр, а также финалист проекта «Голос», ведущий солист Московского театра оперетты Павел Иванов и другие.
Ранее театральный режиссер Нина Чусова в беседе с «Радиоточкой НСН» объяснила выбор песен «Арии» для акробатического спектакля.
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