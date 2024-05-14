Актриса Судзиловская сыграет в спектакле «Журчат ручьи»

Постановка расскажет историю любви XX века, которая будет проходить сквозь призму кинематографа и музыки советского композитора и дирижера Исаака Дунаевского в сочетании с музыкой композиторов Сергея Рахманинов, Дмитрия Шостакович, Александра Цфасмана, а также Чарли Чаплина.

В концерте-спектакле будут представлены реальные истории из биографии Любови Орловой и советского кинорежиссера Григория Александрова, которые ранее нигде не были представлены.

«Журчат ручьи» представят в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского к юбилеям Дунаевского, Александрова и самой Судзидовской. Участие в реализации проекта приняли худрук и дирижер Ксения Жарко, женский симфонический оркестр, а также финалист проекта «Голос», ведущий солист Московского театра оперетты Павел Иванов и другие.

Ранее театральный режиссер Нина Чусова в беседе с «Радиоточкой НСН» объяснила выбор песен «Арии» для акробатического спектакля.

