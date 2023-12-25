«Послушание не значит талант»: Режиссер «Пуанты для моей мамы» о смысле фильма

«Из 100 детей 56 с диагнозом аутизм, особенно Аспергера (слабая степень аутизма – ред. НСН). Мы живем среди этих людей, они живут с нами, и хотелось бы, чтобы коммуникация с ними была более дружеская. Но фильм не только об этом. Взрослым бывает плевать на детей, фильм и об этом тоже. Родить – это не значит родить и забыть. Очень часто родители заняты своими личными отношениями, своей судьбой, а на детей им все равно. Также о педагогах… Кого мы выпускаем из академий, талантливых или послушных? Все педагоги любят послушных детей, а талантливые дети редко бывают послушными», - сказала Недзвецкая.

Весной 2024 года состоится премьера нового фильма Яны Недзвецкой – «Пуанты для моей мамы». Главной героиней фильма станет девочка 15 лет с обидной кличкой «Крыся», с синдромом Аспергера. До 7 лет она жила в тундре и ее воспитывал отчим. В небольшой северной школе «Крысю» отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Там, как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимая сути ее заболевания. Но у нее есть мечта - стать знаменитой балериной, передает «Радиоточка НСН».

