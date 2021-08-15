Заросшего «Мистера Бина» запечатлели на съемках нового фильма

Британский актер Роуэн Аткинсон, воплотивший образ Мистера Бина, снимается в новом проекте Netflix. Фото 66-летнего актера выложили в Twitter.

Пользователи предположили, что длинные поседевшие волосы нужны Аткинсону для роли в фильме «Человек против пчелы», а в жизни пожилой актер выглядит опрятнее и презентабельнее.

Известно, что премьера нового фильма Netflix с участием британца состоится в следующем году.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix представил трейлер финального, шестого сезона сериала «Люцифер».

