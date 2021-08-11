Netflix сделает из «Люцифера» Бога

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер финального, шестого сезона сериала "Люцифер".

В заключительных эпизодах Люцифер в исполнении актера Тома Эллиса готовится стать Богом. А также его друзьям придется спасти человечество от приближающегося конца света.

Но на фоне даже таких драматических событий найдется место для комедии. В сериале будут веселые вечеринки и даже телепортация в анимационный мир в стиле Looney Tunes. Премьера финального сезона «Люцифер» состоится 10 сентября.


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фото: YouTube
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