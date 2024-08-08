«Запрос на добро»: Российские мультфильмы станут «открытием» для Европы

Страны Запада проявляют интерес к классическим советским и российским мультфильмам на фоне большого запроса аудитории на добро и мир, рассказал режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в разговоре с НСН.

Ранее «Союзмультфильм» сообщил, что более 50 короткометражных и классических работ киностудии были приобретены дистрибьюторами из Европы, США и Канады в 2024 году. Отмечается, что рост доходов студии от продажи «короткого метра» на международные рынки в этом году составил 30% по сравнению с 2023 годом. В частности, десять лент выпущены на носителях Blu-ray в Канаде и США, в их числе «Аленький цветочек», «Снежная королева» и «Тайна третьей планеты».