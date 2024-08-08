«Запрос на добро»: Российские мультфильмы станут «открытием» для Европы
Советские и российские мультфильмы основаны на сказках и фольклоре, они предельно добры и несут радость, отметил в эфире НСН Константин Бронзит.
Страны Запада проявляют интерес к классическим советским и российским мультфильмам на фоне большого запроса аудитории на добро и мир, рассказал режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в разговоре с НСН.
Ранее «Союзмультфильм» сообщил, что более 50 короткометражных и классических работ киностудии были приобретены дистрибьюторами из Европы, США и Канады в 2024 году. Отмечается, что рост доходов студии от продажи «короткого метра» на международные рынки в этом году составил 30% по сравнению с 2023 годом. В частности, десять лент выпущены на носителях Blu-ray в Канаде и США, в их числе «Аленький цветочек», «Снежная королева» и «Тайна третьей планеты».
«Этому факту можно только порадоваться. Отличия между мультипликациями есть… Употреблю пограничное, но зато понятное слово: наши мультфильмы слащавые. Они предельно добры, все это основано на фольклоре, на сказках, они несут добро, радость и мир во всем мире. Наверное, отчасти сегодня этого мир требует, все люди в мире это чувствуют, потому что мир перевернулся с ног на голову. Какие-то платформы, на которых мы твердо стояли последние лет 50, пошатнулись, уезжают из-под ног… Все средства хороши, чтобы удержать наше стояние, и мультфильмы в том числе. Наверное, на Западе чувствуют запрос семейной аудитории на что-то совсем запредельно доброе, понятное, то, что обезоруживает своей добротой», – сказал Бронзит.
Режиссер уверен, что дети в Европе, США и Канаде, посмотрев советские мультфильмы, сделают для себя определенное открытие, поскольку они отчасти пресыщены современным визуалом.
«Возможно, этот контраст и сработает. Да, современные дети во многих частях света не очень знакомы с такой выделкой и содержанием, они такого не видели. На этом контрасте это может сработать, потому что они могут смотреть на это с открытым ртом, для них случится открытие. Отчасти на это, наверное, тоже делается ставка. Для них это будет старое, но новое, оно всегда привлекает. Дети тоже отчасти пресыщены современным визуалом, он однообразен, особенно в компьютерных 3D-технологиях. В советской мультипликации картинка очень сильно отличается», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что самыми популярными мультфильмами в первой половине лета в РФ среди пользователей до 16 лет стали «Три кота», «101 далматинец» и «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка». В топ также попали такие мультфильмы, как «Яга и книга заклинаний», «Маша и Медведь», «Барбоскины», «Смешарики» и «Чебурашка», передает «Радиоточка НСН».
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