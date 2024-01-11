Запись нового альбома группы «Секрет» запланирована на лето

Группа «Секрет» начнет записывать новый альбом летом 2024 года. Об этом рассказал вокалист, сооснователь квартета Максим Леонидов в беседе с NEWS.ru.

На мюзикл по мотивам песен группы «Секрет» потратят около 200 млн рублей

По словам музыканта, он пишет песни вместе с другим основателем «Секрета» Николаем Фоменко.

«Их уже 15, но, возможно, будет еще материал. Вероятно, не все песни войдут в альбом, пока неизвестно. Мы пока не решили, где будет происходить сама запись. Важно, что альбом будет записан живьем, то есть с минимальным участием программирования», — поделился Леонидов.

Название альбома еще не определено. Известно, что в работе над аранжировками к новым композициям участвуют петербургские музыканты Владимир Густов и Евгений Олешев.

Ранее Максим Леонидов заявил о переезде в Израиль, однако спустя некоторое время продолжил работать в России. Музыкант записывает песни и играет в театре.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Леонидов
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкаМаксим Леонидов

Горячие новости

Все новости

партнеры