Запись нового альбома группы «Секрет» запланирована на лето
Группа «Секрет» начнет записывать новый альбом летом 2024 года. Об этом рассказал вокалист, сооснователь квартета Максим Леонидов в беседе с NEWS.ru.
По словам музыканта, он пишет песни вместе с другим основателем «Секрета» Николаем Фоменко.
«Их уже 15, но, возможно, будет еще материал. Вероятно, не все песни войдут в альбом, пока неизвестно. Мы пока не решили, где будет происходить сама запись. Важно, что альбом будет записан живьем, то есть с минимальным участием программирования», — поделился Леонидов.
Название альбома еще не определено. Известно, что в работе над аранжировками к новым композициям участвуют петербургские музыканты Владимир Густов и Евгений Олешев.
Ранее Максим Леонидов заявил о переезде в Израиль, однако спустя некоторое время продолжил работать в России. Музыкант записывает песни и играет в театре.
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