Запашный предложил меры против оттока цирковых артистов из России

Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил о массовом оттоке российских цирковых артистов за границу. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству.

По его словам, около половины выпускников Государственного циркового училища сразу после завершения обучения уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу.