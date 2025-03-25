Запашный предложил меры против оттока цирковых артистов из России

Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил о массовом оттоке российских цирковых артистов за границу. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству.

По его словам, около половины выпускников Государственного циркового училища сразу после завершения обучения уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу.

Запашный предложил лишать оскорбляющих Россию артистов званий и наград

Запашный связал это с отсутствием контрактов, которые могли бы закреплять артистов в российских цирках еще во время их обучения.

Он подчеркнул, что таким образом страна фактически готовит кадры за бюджетные средства, но в итоге теряет их, лишая зрителей качественных представлений. Запашный предложил внедрить систему трудовых контрактов, аналогичную спортивной, с возможностью заключения соглашений уже на этапе поступления в училище, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЦиркЭдгард Запашный

Горячие новости

Все новости

партнеры