Запашный предложил меры против оттока цирковых артистов из России
Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил о массовом оттоке российских цирковых артистов за границу. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству.
По его словам, около половины выпускников Государственного циркового училища сразу после завершения обучения уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу.
Запашный связал это с отсутствием контрактов, которые могли бы закреплять артистов в российских цирках еще во время их обучения.
Он подчеркнул, что таким образом страна фактически готовит кадры за бюджетные средства, но в итоге теряет их, лишая зрителей качественных представлений. Запашный предложил внедрить систему трудовых контрактов, аналогичную спортивной, с возможностью заключения соглашений уже на этапе поступления в училище, передает «Радиоточка НСН».
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