Запашный предложил лишать оскорбляющих Россию артистов званий и наград
Директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный призвал лишать государственных наград и званий артистов, которые оскорбляют Россию.
На заседании Совета по культуре и искусству, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, он указал, что многие из творческих деятелей, покинувших страну после начала спецоперации, позволяют себе «клеветнические высказывания» в адрес государства, россиян и российской армии.
Запашный отметил, что при этом они продолжают оставаться заслуженными и народными артистами России.
«Я предлагаю разработать механизм лишения присуждённых государственных наград и званий... надо защитить высокое звание от дискредитации этими негодяями», - заключил он.
Ранее Запашный заявил, что не боится возможных санкций Запада из-за поездки в Донбасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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