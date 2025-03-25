Запашный предложил лишать оскорбляющих Россию артистов званий и наград

На заседании Совета по культуре и искусству, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, он указал, что многие из творческих деятелей, покинувших страну после начала спецоперации, позволяют себе «клеветнические высказывания» в адрес государства, россиян и российской армии.

Запашный отметил, что при этом они продолжают оставаться заслуженными и народными артистами России.

«Я предлагаю разработать механизм лишения присуждённых государственных наград и званий... надо защитить высокое звание от дискредитации этими негодяями», - заключил он.

Ранее Запашный заявил, что не боится возможных санкций Запада из-за поездки в Донбасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

