Замминистра культуры Италии покинет пост на фоне подозрений в краже картины

«Я немедленно уйду с поста заместителя министра правительства и сообщу об этом в ближайшие часы [премьер-министру] Джорджии Мелони», — указал Сгарби.

Ранее замминистра и искусствоведа заподозрили в краже картины и подтасовке истории происхождения полотна. Предположительно, речь идет о работе художника Рутилио Манетти. Картина пропала из замка в Пьемонте в 2013 году, а в 2021-м ее представили на экспозиции в Лукке в качестве картины из личной коллекции Сгарби. При этом полотно «подправили», чтобы скрыть происхождение. Сгарби отрицал все обвинения в свой адрес.

Между тем в Вене обнаружили работу художника Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» спустя 99 лет после того, как картина в последний раз выставлялась публично, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

