«Замечательный»: Гармаш похвалил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Народный артист России Сергей Гармаш заявил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» «непростой, но замечательный», сообщает РИА Новости.
По его мнению, авторы рассказывают «об истории наших 90-х годов» и, в целом, фильм адресован «ко взрослому поколению».
«К родителям, чтобы у детей ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — заключил он.
Ранее социологическое агентство «Вебер» выяснило, что любимым героем среди россиян в нашумевшем сериале «Слово пацана» стал персонаж Вова «Адидас» в исполнении актера Ивана Янковского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru