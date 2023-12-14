«Замечательный»: Гармаш похвалил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По его мнению, авторы рассказывают «об истории наших 90-х годов» и, в целом, фильм адресован «ко взрослому поколению».

«К родителям, чтобы у детей ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — заключил он.

Ранее социологическое агентство «Вебер» выяснило, что любимым героем среди россиян в нашумевшем сериале «Слово пацана» стал персонаж Вова «Адидас» в исполнении актера Ивана Янковского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

