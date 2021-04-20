Зак Снайдер рассказал, какие сцены не вошли в новую «Лигу справедливости»

Режиссер Зак Снайдер на мероприятии, организованном поклонниками, рассказал, что в новую «Лигу справедливости» не вошла одна сцена. В ней участвовал Зеленый Фонарь, персонажа сыграл Уэйн Ти Карр. Об этом пишет NME.

По словам Снайдера, Уэйн Ти Карр «потрясающий актер, удивительно добрый джентльмен». Во время съемок Снайдер предупредил его, что сцена может не войти в фильм, так как съемки проходили «на моей подъездной дорожке», это был период пандемии.

Режиссер также признался что студия, работавшая над «Лигой справедливости» была не в восторге от того, что сцена с Зелёным Фонарем не вошла в финальный вариант фильма.

«Пришлось искать компромисс», - заключил Снайдер.

Ранее критики признали «Лигу справедливости» одним из первых успешных проектов экранизации комиксов DC.

