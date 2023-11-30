Телесериал «Секс в большом городе» продолжат в виде реалити-шоу

В США на основе популярного телесериала «Секс в большом городе» запустят реалити-шоу, сообщает онлайн-кинотеатр Tvigle.

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В основе проекта оставят одноименный роман Кэндес Бушнелл. Кроме того, писательница выступит одним из продюсеров будущего шоу.

Предварительное название новой программы - «Есть ли всё еще секс в большом городе». По замыслу создателей телешоу, в большом загородном доме поселятся четыре пятидесятилетних женщины, котором поставлена задача завести новые знакомства. Победительницей станет та, кто сумеет найти свою любовь.

Производством займется Bunim/Murray Productions. Дата выхода шоу на телеэкраны пока не разглашается.

Ранее была объявлена дата выхода новых серий «Футурамы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети Сары Джесики Паркер
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