Телесериал «Секс в большом городе» продолжат в виде реалити-шоу

В основе проекта оставят одноименный роман Кэндес Бушнелл. Кроме того, писательница выступит одним из продюсеров будущего шоу.

Предварительное название новой программы - «Есть ли всё еще секс в большом городе». По замыслу создателей телешоу, в большом загородном доме поселятся четыре пятидесятилетних женщины, котором поставлена задача завести новые знакомства. Победительницей станет та, кто сумеет найти свою любовь.

Производством займется Bunim/Murray Productions. Дата выхода шоу на телеэкраны пока не разглашается.

Ранее была объявлена дата выхода новых серий «Футурамы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

