Дочь Марка Захарова понадеялась на диалог с новым худруком «Ленкома»

По её словам, Панков - очень талантливый, созидательный человек и замечательный режиссер, кроме того, по духу он близок к ее отцу. Захарова также добавила, что новость о смене руководства в «Ленкоме» восприняла с радостью.

Ранее стало известно, что новые худрук и директор «Ленкома» будут совмещать должности в прежних театрах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

