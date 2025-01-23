Дочь Марка Захарова понадеялась на диалог с новым худруком «Ленкома»
Дочь многолетнего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, народная артистка РФ Александра Захарова заявила, что надеется на диалог с новым худруком Владимиром Панковым, сообщает ТАСС.
По её словам, Панков - очень талантливый, созидательный человек и замечательный режиссер, кроме того, по духу он близок к ее отцу. Захарова также добавила, что новость о смене руководства в «Ленкоме» восприняла с радостью.
Ранее стало известно, что новые худрук и директор «Ленкома» будут совмещать должности в прежних театрах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киз вышла в финал Australian Open после победы над второй ракеткой Свентек
- Юру Борисова номинировали на премию «Оскар»
- Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни
- В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута
- Уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море
- В Кремле допустили, что мазут в Черном море будут собирать годами
- Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
- Екатерина Климова рассказала о судимости отца
- В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей
- МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru