Дочь Марка Захарова понадеялась на диалог с новым худруком «Ленкома»

Дочь многолетнего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, народная артистка РФ Александра Захарова заявила, что надеется на диалог с новым худруком Владимиром Панковым, сообщает ТАСС.

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По её словам, Панков - очень талантливый, созидательный человек и замечательный режиссер, кроме того, по духу он близок к ее отцу. Захарова также добавила, что новость о смене руководства в «Ленкоме» восприняла с радостью.

Ранее стало известно, что новые худрук и директор «Ленкома» будут совмещать должности в прежних театрах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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