Захарова в день рождения представила песню на свои стихи
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свой день рождения представила песню «Рождество. В добрый час!», пишет ТАСС.
В основу композиции легли стихи, которые сочинила дипломат. Музыку написал белорусский композитор Леонид Ширин.
Песня стала совместным российско-белорусским проектом. По словам Захаровой, текст получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она отметила, что искала соавторов на протяжении трех лет.
Песню записала звезда детского центра «Спамаш» Ксения Галецкая. Ее голос представитель МИД назвала «божьим даром».
Ранее Захарова назвала «пощечиной» Западу успех песни Кати Лель «Мой мармеладный» в мировых чартах, сообщает «Радиоточка НСН».
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