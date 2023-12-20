Мария Захарова сочинила рождественскую песню

Дипломат рассказала, что давно мечтала записать такой сингл. По её словам, первым возник текст будущей рождественской композиции, а в 2022 году появилась возможность реализовать песенный проект вместе с музыкантами из Белоруссии.

«Белорусский МИД порекомендовал местный продюсерский центр. После этого появился композитор и исполнительница», - уточнила Захарова.

Она добавила, что песня будет впервые представлена в Москве в ближайшее воскресенье.

Ранее «Мураками» представили новогодний сингл, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

