Мария Захарова сочинила рождественскую песню
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала скорую премьеру рождественской песни, которую она сочинила. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Дипломат рассказала, что давно мечтала записать такой сингл. По её словам, первым возник текст будущей рождественской композиции, а в 2022 году появилась возможность реализовать песенный проект вместе с музыкантами из Белоруссии.
«Белорусский МИД порекомендовал местный продюсерский центр. После этого появился композитор и исполнительница», - уточнила Захарова.
Она добавила, что песня будет впервые представлена в Москве в ближайшее воскресенье.
Ранее «Мураками» представили новогодний сингл, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заслуженный учитель РФ рассказал, как гарантированно «отшить» телефонных мошенников
- Выборы президента России впервые проведут с использованием онлайн-голосования
- Мария Захарова сочинила рождественскую песню
- Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию
- Худрук Малого театра Юрий Соломин оставлен врачами в больнице
- Картаполов: Численность ВС РФ не будут увеличивать за счёт срочников
- СМИ: В Мытищах нашли тело топ-менеджера IT-подразделения «Россельхозбанка»
- Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru