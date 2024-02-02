«Задумывали три сезона!»: Крыжовников о продолжении «Слова пацана»

Авторы сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» приступят к обсуждению возможности съемок второго сезона не раньше чем через год, сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть».

При этом он отметил, что изначально планировалось выпустить три сезона про разные годы - 1989, 1991 и 1993, чтобы показать, как менялась ситуация с «бандитами». Пока же авторы взяли паузу, подчеркнул режиссер.

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Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач сообщил, что обсуждения продолжения проекта действительно ведутся. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сноб». Актер выразил готовность вернуться к проекту. Он признал, что участие в сериале стало для него значимым опытом.

Ранее исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд усомнилась в необходимости второго сезона «Слова пацана». По словам артистки, она не обладает информацией о возможном продолжении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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