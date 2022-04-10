Задержанные картины Эрмитажа вернулись в Россию

На границе с Финляндией были задержаны картины из коллекции Государственного Эрмитажа, участвовавшие в выставке в Италии, говорится в Telegram-канале музея.

Власти Франции решили оставить себе две картины из коллекции Морозовых

Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрена, картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини». Отмечается, что в настоящее время экспонаты Государственного Эрмитажа вернулись в Россию.

Напомним, две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Об этом сообщило агентство France Presse, сославшись на минкульт Франции. Одна из картин, которая входит в собрание российского бизнесмена, оставят на французской земле, «пока активы ее владельца <…> будут замороженными».

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