За отказ от роли в «Фантастических тварях» Джонни Деппу заплатят около $10 млн

Студия Warner Bros., попросившая актера Джонни Деппа отказаться от роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда в картине «Фантастические твари», заплатит ему гонорар в полном объеме, сообщает THR.

Съемки возобновились в Лондоне в конце сентября, актер участвовал в них один день. При этом Депп получит зарплату как за весь фильм - около $10 млн.

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Согласно его контракту, он в любом случае получает компенсацию за свою работу, даже если производство фильма не завершено или на его роль будет взят другой человек.

«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — отметил ранее Депп. Кто заменит актера, пока не известно.

Выход третьего фильма серии «Фантастические твари» на экраны кинотеатров запланирован на лето 2022 года.

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