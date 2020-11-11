За отказ от роли в «Фантастических тварях» Джонни Деппу заплатят около $10 млн

Согласно его контракту, он в любом случае получает компенсацию за свою работу, даже если производство фильма не завершено или на его роль будет взят другой человек.

«Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — отметил ранее Депп. Кто заменит актера, пока не известно.

Выход третьего фильма серии «Фантастические твари» на экраны кинотеатров запланирован на лето 2022 года.

