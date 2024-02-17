YouTube разблокировал в России клип Ицыка Цыпера «Дымок»

Судя по комментариям пользователей, зрители заметили возвращение ролика 13 февраля. Теперь он снова появляется в рекомендациях на сервисе и доступен к просмотру.

Заблокировали видео в начале февраля. Блокировка продержалась около двух недель.

Трек долгое время находился на вершине музыкальных чартов, а пользователи соцсетей выражали восторг от композиции. Однако общественникам трек не понравился: они считают его пропагандой наркотиков и требуют запретить, напоминает «Радиоточка НСН».

