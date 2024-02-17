YouTube разблокировал в России клип Ицыка Цыпера «Дымок»

Клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера разблокировали на YouTube в России.

Клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера заблокировали в России

Судя по комментариям пользователей, зрители заметили возвращение ролика 13 февраля. Теперь он снова появляется в рекомендациях на сервисе и доступен к просмотру.

Заблокировали видео в начале февраля. Блокировка продержалась около двух недель.

Трек долгое время находился на вершине музыкальных чартов, а пользователи соцсетей выражали восторг от композиции. Однако общественникам трек не понравился: они считают его пропагандой наркотиков и требуют запретить, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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