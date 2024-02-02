Клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера заблокировали в России

Клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера заблокировали в России.

Сергей Шнуров & Зоя поделились клипом на песню «Гендерно-нейтральный»

Сейчас при попытке посмотреть клип пользователи могут наблюдать белую надпись на черном фоне: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

Буквально две недели назад активисты требовали запретить композицию из-за пропаганды наркотиков.

Трек долгое время находился на вершине музыкальных чартов, а пользователи соцсетей выражали восторг от композиции. Однако общественникам трек не понравился: они считают его пропагандой наркотиков и требуют запретить, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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