Клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера заблокировали в России
Клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера заблокировали в России.
Сейчас при попытке посмотреть клип пользователи могут наблюдать белую надпись на черном фоне: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».
Буквально две недели назад активисты требовали запретить композицию из-за пропаганды наркотиков.
Трек долгое время находился на вершине музыкальных чартов, а пользователи соцсетей выражали восторг от композиции. Однако общественникам трек не понравился: они считают его пропагандой наркотиков и требуют запретить, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru