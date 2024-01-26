«Ясная Поляна» объявила о старте 22 сезона крупнейшей литературной премии РФ

Организаторы международной литературной премии «Ясная Поляна» объявили о начале приёма заявок на соискание награды в 2024 году. Подавать заявления можно будет до 22 марта включительно.

Это уже 22 сезон самой крупной в России литературной премии, её призовой фонд на сегодня составляет 6,7 миллиона рублей. Соучредители «Ясной поляны» - одноимённый музей-усадьба Льва Толстого и транснациональная компания по производству электроники из Южной Кореи. Первое присуждение прошло в 9 сентября 2003 года в музее-усадьбе и было посвящено 175-летию писателя.

С 2017 года премия определяет лауреатов в четырёх номинациях: «Современная русская проза», «Событие», «Иностранная литература» и «Выбор читателей».

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Заявить можно книгу, которая вышла в свет после 2022 года. Председателя жюри «Ясной поляны» - советника президента РФ по культуре Владимир Толстой – праправнук легендарного русского писателя.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», победителю в номинации «Современная русская проза» полагается 3 миллиона рублей. Авторы, которые будут включены в короткий список, поделят между собой 1 миллион рублей. В номинации «Иностранная литература» 1,2 миллиона рублей вручат лауреату-зарубежному писателю, 500 тысяч рублей - переводчику книги на русский язык.

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Фото: t.me/yppremiaru
ТЕГИ:Лев ТолстойЛитератураПремия

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