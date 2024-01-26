«Ясная Поляна» объявила о старте 22 сезона крупнейшей литературной премии РФ

Организаторы международной литературной премии «Ясная Поляна» объявили о начале приёма заявок на соискание награды в 2024 году. Подавать заявления можно будет до 22 марта включительно.

Это уже 22 сезон самой крупной в России литературной премии, её призовой фонд на сегодня составляет 6,7 миллиона рублей. Соучредители «Ясной поляны» - одноимённый музей-усадьба Льва Толстого и транснациональная компания по производству электроники из Южной Кореи. Первое присуждение прошло в 9 сентября 2003 года в музее-усадьбе и было посвящено 175-летию писателя.

С 2017 года премия определяет лауреатов в четырёх номинациях: «Современная русская проза», «Событие», «Иностранная литература» и «Выбор читателей».