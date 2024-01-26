«Ясная Поляна» объявила о старте 22 сезона крупнейшей литературной премии РФ
Организаторы международной литературной премии «Ясная Поляна» объявили о начале приёма заявок на соискание награды в 2024 году. Подавать заявления можно будет до 22 марта включительно.
Это уже 22 сезон самой крупной в России литературной премии, её призовой фонд на сегодня составляет 6,7 миллиона рублей. Соучредители «Ясной поляны» - одноимённый музей-усадьба Льва Толстого и транснациональная компания по производству электроники из Южной Кореи. Первое присуждение прошло в 9 сентября 2003 года в музее-усадьбе и было посвящено 175-летию писателя.
С 2017 года премия определяет лауреатов в четырёх номинациях: «Современная русская проза», «Событие», «Иностранная литература» и «Выбор читателей».
Заявить можно книгу, которая вышла в свет после 2022 года. Председателя жюри «Ясной поляны» - советника президента РФ по культуре Владимир Толстой – праправнук легендарного русского писателя.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», победителю в номинации «Современная русская проза» полагается 3 миллиона рублей. Авторы, которые будут включены в короткий список, поделят между собой 1 миллион рублей. В номинации «Иностранная литература» 1,2 миллиона рублей вручат лауреату-зарубежному писателю, 500 тысяч рублей - переводчику книги на русский язык.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье нашли потерявшегося той-терьера Арчи
- Против иноагента Дудя отказались возбуждать уголовное дело
- Песков опроверг данные об отказе Москвы от требования о невступлении Киева в НАТО
- Суд отказался разъяснять основания приостановки работы клуба «Мутабор»
- СМИ: В Вене спустя 99 лет нашли картину Климта
- Россиянам назвали схемы мошенничества, которые могут применять в период распродаж
- «Ясная Поляна» объявила о старте 22 сезона крупнейшей литературной премии РФ
- Участников группы «Би-2» оштрафовали на 95$ каждого
- Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой
- Компания «Арт-Финанс» приобрела петербургский завод Hyundai
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru