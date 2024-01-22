Ярмольник заявил, что звание народного артиста обесценилось

«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», - сказал Ярмольник

Он отметил, что в Советском Союзе статус народного артиста давал определенные привилегии, которых сегодня уже нет. В нынешних реалиях прежние комфортные условия в виде премиальных мест в поезде или в самолете заменяет райдер артиста, в котором тот выдвигает свои требования организаторам мероприятий.

Ранее Леонид Ярмольник признался, что ему жаль актера Никиту Кологривого, который критикует своих коллег в кино. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

