Ярмольник заявил, что звание народного артиста обесценилось
Актер и продюсер Леонид Ярмольник в эфире программы «Однажды» объяснил причину отказа от звания народного артиста России.
По его мнению, подобные титулы сегодня обесценились.
«Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», - сказал Ярмольник
Он отметил, что в Советском Союзе статус народного артиста давал определенные привилегии, которых сегодня уже нет. В нынешних реалиях прежние комфортные условия в виде премиальных мест в поезде или в самолете заменяет райдер артиста, в котором тот выдвигает свои требования организаторам мероприятий.
Ранее Леонид Ярмольник признался, что ему жаль актера Никиту Кологривого, который критикует своих коллег в кино. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru