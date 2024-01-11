Режиссер Михайлов согласился с мнением Кологривого об актерах без образования

Актеры без профильного образования не смогут стать большими артистами, заявил NEWS.ru актер и преподаватель ВГИКа Александр Михайлов.

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Режиссер также предположил, что без получения образования невозможно получить профессиональные навыки.

«Бывает так, что природа рождает талантливых людей, они играют в массовке, потом играют в эпизодах, но чтобы получилось событие из таких актеров, я о таком не слышал», — подчеркнул Михайлов.

Ранее исполнитель роли Кащея в сериале «Слово пацана» Никита Кологривый раскритиковал коллег без высшего образования, приведя в пример Александру Бортич, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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