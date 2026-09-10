Ярмарка молодого современного искусства Blazar объявила состав участников
Ярмарка молодого современного искусства Blazar, спутник Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, объявила участников седьмого выпуска. Он будет проводиться с 24 по 27 сентября в Музее Москвы на Зубовском бульваре.
Как рассказала сооснователь и директор по развитию Blazar и галереи SAMPLE Александра Лекомцева, в процессе подготовки организаторы столкнулись с техническими трудностями, которые в итоге преодолели.
«Для нас принципиально сохранить состав участников, все направления, партнерские проекты и программу ярмарки, и здорово, что седьмой выпуск состоится именно таким, каким мы его задумывали», — отметила Лекомцева.
Экспозицию Blazar на трех этажах Музея Москвы составят работы 48 независимых художников, 64 независимых дизайнеров, 11 авторов цифрового искусства, 29 галерей современного искусства, 7 галерей коллекционного дизайна, а также проекты партнеров ярмарки.
Новинкой седьмого выпуска станет отдельная Ювелирная секция. Данное направление представлено в качестве самостоятельной области современного искусства. Украшения выступают как художественное высказывание, авторский объект, а также предмет коллекционирования.
Регионом года Blazar в 2026 году определён Ямало-Ненецкий автономный округ. Он общепризнанно позиционируется одним из главных флагманов развития креативной экономики в Арктической зоне. На ярмарке можно будет познакомиться с региональной коллекцией современного искусства. Она органично отражает культурный ландшафт Севера, его природу, людей, а также новые художественные высказывания.
Все дни работы ярмарки гостям доступны экскурсии, которые проведут профессиональные арт-гиды. Однако для этого необходимо приобрести специальный билет. Полная программа мероприятий ярмарки, а также регистрация на туры и события доступны на официальном сайте Blazar.
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