Ярмарка молодого современного искусства Blazar объявила состав участников

Ярмарка молодого современного искусства Blazar, спутник Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, объявила участников седьмого выпуска. Он будет проводиться с 24 по 27 сентября в Музее Москвы на Зубовском бульваре.

Как рассказала сооснователь и директор по развитию Blazar и галереи SAMPLE Александра Лекомцева, в процессе подготовки организаторы столкнулись с техническими трудностями, которые в итоге преодолели.

«Для нас принципиально сохранить состав участников, все направления, партнерские проекты и программу ярмарки, и здорово, что седьмой выпуск состоится именно таким, каким мы его задумывали», — отметила Лекомцева.

Экспозицию Blazar на трех этажах Музея Москвы составят работы 48 независимых художников, 64 независимых дизайнеров, 11 авторов цифрового искусства, 29 галерей современного искусства, 7 галерей коллекционного дизайна, а также проекты партнеров ярмарки.