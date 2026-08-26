На ярмарке современного искусства Cosmoscow представят 10 некоммерческих культурных проектов

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow в 14-й раз пройдет в Москве с 4 по 6 сентября.

Мероприятие состоится в «Тимирязев Центре» по адресу: Верхняя аллея, 6с1. Ярмарка расположится на площади более 17 тыс. кв. метров и будет включать 113 галерейных стендов, более 20 партнерских проектов и 10 некоммерческих культурных инициатив. Для посетителей будет доступна дискуссионная программа, а также детская зона с мастер-классами, играми и творчеством.

Фонд Cosmoscow объявил победителей ежегодных программ

Учрежденный на базе ярмарки Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow презентует главные проекты, в том числе инсталляцию Игоря Самолета «Всплеск» (номинация «Художник года»), проект самарского филиала Третьяковской галереи «Общая кухня» («Музей года») и стенд Творческого сообщества МИРА о будущем музее в Суздале («Институция года»). Стенд «Глазами коллекционера» покажет работу победителя премии «Коллекционер года», который будет назван на пресс-конференции накануне ярмарки.

Кроме того, свои культурные инициативы представят РБК, Фонд «Новые коллекционеры», Limonov Art Foundation, коллекционеры Денис Химиляйне, Мила и Денис Пак, а также Музей-квартира Георгия Гурьянова.

3 сентября пройдет предпоказ для коллекционеров и представителей арт-сообщества. Билеты и аккредитацию на Cosmoscow можно оформить на официальном сайте ярмарки.

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ФОТО: предоставлено пресс-службой Cosmoscow
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